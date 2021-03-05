【正視投資@iM網欄】投資對沖基金有咩好處？對沖基金投資小貼士

上期提及對沖基金的部份投資策略。對沖基金通常運用到不少衍生工具及投資策略，投資方向較為進取，以致部份對沖基金的回報可能較為可觀，似乎優於不少傳統投資工具。其實除回報以外，投資對沖基金還有哪些好處呢？

首先，對沖基金一般與傳統投資市場的回報關聯不大，主要由於其投資策略及應用的投資工具多元化，不止規限於看好個別資產，亦可以看淡或透過資產套利來為基金增值，在不同的市況中獲利。而對沖基金與市場關聯度亦低，意味著在投資組合中，能夠更好地達到分散風險，以及風險管理的效果。

此外，對沖基金經理專長於個別對沖投資策略領域，投資者可透過買入相關的對沖基金，直接受惠於其專業投資及操作，來增加投資組合的潛在獲利點。

不過，對沖基金當然亦有其風險。由於運用多種投資工具，尤其是衍生工具，對沖基金的回報波幅可以很大，即使部份對沖基金具有可觀的回報，但也有錄得明顯虧損的例子，以致基金被大量贖回，甚至出現因管理資產不足而需要清盤的情況。因此建議讀者在投資前需要衡量個人風險承受能力，事先充分了解其波動性，細閱銷售文件及重要警告聲明，慎選對沖基金。

對沖基金另一為人垢病的地方是其高昂的收費，其管理費一般較互惠基金高，且大部份對沖基金還會收取基金表現費用，即若基金表現超過某個基準水平，基金會收取部份額外利潤。對沖基金中較常見的收費模式是「2 and 20」，即2%的年管理費加上收益高於基準水平後20%的投資表現費。以上管理費及表現費很大程度上限制了投資者的最終回報。

除收費以外，對沖基金的入場費亦不低，入場門檻介乎數十以至上百萬美元，且對沖基金的流動性也較低，很多會有較長的鎖定期，即至少需要持有一段時間，贖回窗口期也按月或季來計算，周轉變現期較長，買賣欠缺彈性。投資者亦較難獲得相關基金或策略的公開資訊，從而限制了對沖基金的透明度。

下期會繼續對沖基金系列。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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