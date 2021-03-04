再通脹預期加劇　人民幣窄幅上落

美國疫苗接種進度理想，有望在6月前達成全民接種，經濟重開有望，加上拜登的1.9萬億美元刺激方案迅速在參議院獲通過，再通脹預期持續升溫，10年期美國債息再度上試1.5%水平，美股下跌，高估值的科技板塊沽壓沉重。美息走高帶動美元反彈，美滙重返91水平。根據筆者分析，美滙指數與10年期美債息及標普500指數的反向關聯性正在消失，意味美元可能擺脫避險貨幣地位，並可能與美債息同步走高。市場亦關注聯儲局主席鮑威爾的演說，以及周五公布的美國2月份就業報告。一旦鮑威爾未能透過言論安撫債市，強勁的就業報告或將債息重新推向1.6%水平。

外圍市場風高浪急，人民幣市場卻歸於平靜。投資者仍在等待兩會的政策訊號，並消化中國銀保監主席郭樹清的言論。他警告歐美市場金融資產泡沫的爆破風險，以及對中國貸款利率回升的預期，觸發中港股市震盪。筆者認為，人民銀行暫時未有太大逼切性展開加息周期。中國通脹壓力溫和，最近數月通脹在0%水平徘徊。經濟持續復甦下，中國當局在現階段不太可能像美國推出龐大的刺激政策。另外，人民銀行可透過公開市場操作及政策指導，適度收緊流動性，而非啟動加息周期。事實上，過早加息可能不利經濟復甦，利率工具政策彈性較低，息口變動太多將引發訊息混亂，而且加息可能進一步觸發資金流入，並加劇人民幣升值風險。