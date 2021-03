拜登狠批德州過早解除口罩令 斥「原始人思想」

▲ 但美國總統拜登狠批德州過早解除口罩令,更批評這屬於原始人思想。

隨著美國加快為民眾接種新冠疫苗,美國的新冠肺炎疫情有逐漸受控的跡象。德州等地宣布下周三(10日)起解除口罩令,所有類型的企業可全面恢復營業。但美國總統拜登狠批德州過早解除口罩令,更批評這屬於原始人思想。

屬共和黨的德州州長阿博特(Greg Abbott)與密西西比州州長里夫斯(Tate Reeves),都相繼宣布解除口罩令。德州由下周三起,同時放寬所有類型的企業也可全面恢復營業,不受場所最多只可容納75%人的規定限制。

拜登(Joe Biden)周三(3日)批評德州及密西西比州州長,指他們過早解除口罩令是鑄成大錯(a big mistake)。拜登形容上述兩名州長在散播「除低口罩、已經無事」(everything's fine, take off your mask)的思想,屬於尼安德塔人原始人思想(Neanderthal thinking)。

拜登再次強調美國正處於扭轉疫情的關鍵時刻,而佩戴口罩有助民眾對抗疫情。拜登叮囑民眾應相信科學,包括經常用熱水洗手、佩戴口罩及保持社交距離。

傳染病專家福西(Anthony Fauci)周三接受美媒CNN訪問時,也批評德州等地過早解除口罩令的決定不明智(ill-advised)。

福西指出部分州分過往也曾提前解封,但卻導致新冠疫情反彈,表示對這些州分走回頭路感到費解。福西強調公共衛生準則是建基於科學和數據,不應隨意作出決策。

責任編輯:鄭錦玲