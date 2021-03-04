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拜登狠批德州過早解除口罩令 斥「原始人思想」

環球社會熱點 16:26 2021/03/04

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但美國總統拜登狠批德州過早解除口罩令，更批評這屬於原始人思想。

隨著美國加快為民眾接種新冠疫苗，美國的新冠肺炎疫情有逐漸受控的跡象。德州等地宣布下周三（10日）起解除口罩令，所有類型的企業可全面恢復營業。但美國總統拜登狠批德州過早解除口罩令，更批評這屬於原始人思想。

德州解除口罩令 州長下令企業全面重開救經濟【下一頁】

美天主教區呼籲抵制強生疫苗 稱用墮胎胎兒細胞唔道德【下一頁】

屬共和黨的德州州長阿博特（Greg Abbott）與密西西比州州長里夫斯（Tate Reeves），都相繼宣布解除口罩令。德州由下周三起，同時放寬所有類型的企業也可全面恢復營業，不受場所最多只可容納75%人的規定限制。

拜登（Joe Biden）周三（3日）批評德州及密西西比州州長，指他們過早解除口罩令是鑄成大錯（a big mistake）。拜登形容上述兩名州長在散播「除低口罩、已經無事」（everything's fine, take off your mask）的思想，屬於尼安德塔人原始人思想（Neanderthal thinking）。

拜登再次強調美國正處於扭轉疫情的關鍵時刻，而佩戴口罩有助民眾對抗疫情。拜登叮囑民眾應相信科學，包括經常用熱水洗手、佩戴口罩及保持社交距離。

【新冠疫苗】南韓再多3人死亡 各地副作用個案一覽（不斷更新）【下一頁】

傳染病專家福西（Anthony Fauci）周三接受美媒CNN訪問時，也批評德州等地過早解除口罩令的決定不明智（ill-advised）。

福西指出部分州分過往也曾提前解封，但卻導致新冠疫情反彈，表示對這些州分走回頭路感到費解。福西強調公共衛生準則是建基於科學和數據，不應隨意作出決策。

責任編輯：鄭錦玲

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