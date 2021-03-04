【大行點睇】放寬出入賭場檢測刺激有限　摩通仍看好濠賭股上升空間

摩通發表報告，指澳門放寬進入賭場的防疫措施，在昨日（3日）開始進出娛樂場所不再需要出示核酸檢測證明，不過該行指由於入境澳門的防疫要求未有改變，因此對入境旅客數量並沒有刺激作用。

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摩通又指，措施主要刺激賭場本地客的數量，但由於疫情前本地客佔整體博彩收入只有幾個百分點，因此影響有限。不過，摩通指內地早前撤除高風險地區的防疫措施，預計澳門未來將放寬入境限制。

摩通指現時濠賭股近期反彈後，行業估值仍低於歷史平均的13倍，預計行業仍有上升空間，其中首選澳博 （00880） 及金沙中國 （01928） 。

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