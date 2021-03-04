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【澳元定期存款】澳元定存10厘最高息不變 大行料澳元年底高見0.81

Hot Talk 16:22 2021/03/04

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最近澳元重上0.8關的3年高位，澳洲央行頻出口術，疑似唱淡滙價。

澳洲剛於本周二（3月2日）議息，維持目標利率0.1厘的歷史低位，央行更頻放鴿，暗示3年內也難加息。而以出口為主的澳洲，當澳元兑美元3年來首次突破0.8厘心理大關後，最近頻出口術，以及罕有3度重手買債，冀壓抑滙價上升，澳元現滙約0.78。市料主因為免中澳關係惡化，滙價衝高窒礙出口。不過，大行花旗仍料今年底澳元可重返0.81高位，但預期央行鴿派論令這商品貨幣將跑輸紐元及加元。

花旗早前已看好澳元滙價【下一頁

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧於澳洲議息後回應本報查詢指，對澳元今年高低位預測介乎0.75至0.81，年底目標為高位0.81。

可是，上商研究部主管林俊泓較保守，預計澳元今年上落區間在0.74、及年尾見0.79，失守0.8關。

澳元短中期定存高息之選，可按下圖了解

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澳洲是去年3月疫症大流行首間緊急劈息的主流貨幣，重手降息後政策利率竟低於鄰國、新西蘭的0.25厘。幸而港銀的澳元定期存款息力守10厘，該冠全城高息為由集友提供的7天澳元短存。同樣，南商剛把7天澳元短存享8厘息的截止期，由本來2月底順延至4月底。

黃栢寧補充，澳洲央行一如預期保持利率不變，而當局就債息上升的言辭與該行預期一致，指債息上升反映對進一步財政刺激、以及對通脹預期，但同時承諾對維持3年期國債孳息率目標在0.1厘。雖然當地經濟復甦維持穩健的步伐，但相信澳洲央行不會是先進經濟體中、首間收緊金融環境的央行。

問及澳紐加3大貨幣中，最看好是哪隻。黃栢寧認為，加元及紐元會較澳元表現好，主要由於澳洲央行較鴿派，相反新西蘭央行早前的議息取態則傾向相對鷹派，而加元則受惠油價向上，以及預期加拿大央行4月或開始縮減買債規模，加元兑美元3個月料見1.25，6至12個月挑戰1.22高位，長線更可衝上1.2。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 澳元定期存款

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