【QS大學排名】港大牙醫學重返三甲　本港3所院校共4科打入全球十大

高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新世界大學學科排名，香港大學的牙科重返三甲，由去年的第四名升至今年排名第三名；此外，本港有３所院校繼續位列全球10大，包香港大學「牙科」及「教育學」、分別排名第3名和第7名、香港理工大學「酒店與休閒管理」排第9名，以及演藝大學的「演藝」，排第10名。

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本港9間院校今年有171個學科上榜，較去年161個學科多出10個，但表現卻略有下滑。當中包括65個學科排名下降，29科名次見進步，躋身全球前50名由去年76科跌至72科。表現最佳的香港大學，今年共有28科打入全球前50名、當中有6科打入20名內。

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責任編輯：黎淑雯