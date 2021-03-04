最受打工仔歡迎國家/城市 加拿大及倫敦位居榜首

有調查機構近日發表報告指，加拿大是最受打工仔歡迎移居國家。

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報告由一間國際獵頭公司，聯同波士頓一間顧問機構，在去年10月至12月訪問190個國家合共20.9萬名打工仔調查得出。

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調查顯示，加拿大擊敗美國成為最受打工仔歡迎移居國家。報告指，加拿大在疫情控制上比美國表現好得多，加上加國有良好社會制度及較開放的文化，吸引打工仔到加拿大工作遷居。至於美國，就因為舉棋不定的防疫政策及近月發生的種族紛爭及社會不穩，令美國稍微跌一位屈居第二。澳洲、德國分別派第三及第四位。新加坡及新西蘭亦打入十大，充分反映亞太地區在控制疫情上確實比其他地區為佳。

英國倫敦為最受打工仔歡迎城市。報告指，雖然英國近幾年面對脫歐帶來的地緣不穩定，但受訪者對英聯邦的名氣和網絡讓倫敦高據榜首。尾隨的分別為阿姆斯特丹、杜拜及柏林。

報告又發現，願意因為工作而移民的打工仔比例比2014年同個研究減少，比率由63%減至50%。調查團隊相信，疫情下多個國家實施嚴格的入境限制，疫情亦令打工仔由過往需要親身到海外工作，至現在習慣通過遙距方式處理公務，均令打工仔到外地工作的意願下降。

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