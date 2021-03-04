南韓再增3宗疫苗接種死亡個案 2人患有基礎疾病

新冠肺炎疫情持續，為有效控制疫情，全球多國先後展開大規模民眾接種疫苗計劃，上月底南韓有接種牛津大學與阿斯利康研發的新冠疫苗後，出現不良反應，並於近日出現死亡個案，南韓新冠疫苗應對接種推進團今日（4日）通報，當日再增3宗有關接種新冠肺炎疫苗的死亡個案，累計達5宗。

據《韓聯社》報道，在是次3宗死亡中，全部人均曾接種阿斯利康疫苗，有2宗發生在全羅北道的療養院，有1宗則為大田市殘疾人設施。大田市死者為一名20多歲女性。報道指出，全北地區發生2宗個案的涉事人士，均患有基礎疾病；其中一宗個案涉事人士生前患有心腦血管疾病，其於周二（2日）上午9時許接種疫苗41小時後死亡；另一宗生前患有心肌梗塞和糖尿病等疾病，並於昨日（3日）上午11時許接種疫苗15小時後死亡。

推進團正在開展流行病學調查，確認3人的死因是否與預防接種等有關。

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責任編輯：黎淑雯

