【兩會2021】商界領袖兩會提案　一文整合馬化騰雷軍等建議重點

▲ 商界領袖兩會提案 一文整合馬化騰雷軍等建議重點

中國兩會本周開幕，港股近期未有明確方向，外界除留意中央在兩會交代更多內地今年社會經濟政策、十四五規劃方向，多名內地、香港商界人大政協代表也向外公布其兩會提案也成為市場關注點之一。騰訊 （00700） 主席馬化騰、小米 （01810） 主席雷軍以至香港新鴻基地產 （00016） 郭炳聯已經提出各自提案，下文整合多名商界的主要兩會提案內容。

馬化騰 ：騰訊帶頭推科企碳中和規劃

馬化騰以往在兩會都有多份提案，他今年全國兩會計劃提交多份書面建議，涉及碳中和、生態環保、數字治理、粵港澳大灣區、鄉村振興、新就業等領域。

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雷軍：推動智能製造發展

雷軍表示，準備向大會提交三份建議，包括進一步推動智能製造發展、幫助老年人融入數字生活、加快推進縣域醫防數字化建設。他建議，應營造有規劃可預期的宏觀政策環境，引導龍頭企業更好發揮示範帶動作用，同時推動產學研協同發展，組建創新聯合體。

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李彥宏：自動駕駛商用合法化

百度創辦人李彥宏提交5份提案，其中有關自動駕駛和智能交通的提案，建議加快自動駕駛商用及智能交通普及，構建低碳的交通系統，促進自動駕駛汽車普及。

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郭炳聯：優化物業管理服務及營商環境

新鴻基地產 （00016） 集團主席兼董事總經理郭炳聯提交「關於優化物業管理服務營商環境 促進服務業高質量發展的建議」的提案，主要圍繞中央10部門聯合制定的《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，針對內地物業管理行業現存的有待改進的問題。

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李民斌：分階段試點大灣區數據互通

東亞銀行 （00023） 聯席行政總裁李民斌向全國政協會議提出促進大灣區跨境金融創新服務的建議，主要涉及客戶資料數據互通、多元糾紛解決機制、推進數字人民幣應用等方面。

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丁磊：新能源汽車電池建國家標準

網易 （09999） 創辦人丁磊向政協會議提出多份提案，包括發揮數字音樂傳承作用、數字文旅高質量發展、新能源汽車電池建國標、呼籲為女性生育減負等。

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編輯：麥德銘