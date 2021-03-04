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【大行報告】花旗看好呢隻物管股 至2025年盈利增長驚人　上調目標價潛在升幅48％

股樓投資 17:45 2021/03/04

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花旗發表報告，看好寶龍商業（09909）在2020至2025年盈利複合年增長率可達40%以上，重申「買入」評級，相標價由35元上調5%，至36.8元。

寶龍商業周四（4日）收報24.85元，跌7.6%，成交額6,000萬元，距目標價潛在升幅48%。

【延伸閱讀】2021年 值得留意的10大收息股【見下頁

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報告指出，寶龍商業管理的購物中心數目，預期在2023年前會增至150個，在購物中心加快開幕、積極擴張及營運改善下，相信集團在2020至2025年盈利複合年增長率可達至40%以上，同時旗下商業物業及住宅項目的管理服務業務毛利率，在2023年可升至35%及26%。

寶龍商業日前公布去年全年業績，純利3.05億元（人民幣，下同），增長71%；收入19.2億元，按年升18.6%。另派發末期息每股18港仙，全年共派息28港仙。

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撰文 : 李兆明

 

 

 

物業管理股 派息 潛在升幅 大行報告 寶龍商業（09909）
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