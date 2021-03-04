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【疫市請人】數碼港虛擬互動招聘博覽下周舉行　招聘逾1,300個職位

科技 16:08 2021/03/04

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數碼港今年再以線上形式舉辦招聘博覽，於3月12至13日，即下周五、六舉行，合共提供超過1,300個職位空缺。

疫情下創科行業求才若渴，企業繼續招聘人手，數碼港今年再以線上形式舉辦招聘博覽，透過虛擬互動平台連繫創科業界與求職者。是次數碼港虛擬招聘博覽將於3月12至13日，即下周五、六舉行。

數碼港表示，今年參與招聘博覽的公司及所提供的職位再創新高，將合共提供超過1,300個職位空缺，有逾170間大型企業、科技公司及初創參與。其中更增設「金融科技人才培育計劃 」(FCAS) 專區，即時與金管局及部分參加此計劃的銀行聯繫，為準畢業生及年青人提供就業及實習機會。

今年整體的職位空缺較去年增長達60%，參加公司來自不同範疇，包括金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈和網絡安全等，其中以金融科技及智慧生活範疇所提供的職位數目最多，分別比去年上升70%及89%。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，去年首次移師招聘博覽到網上舉行，吸引約7萬瀏覽人次，估計今年數字會再有突破，並且以業務拓展、金融科技、智慧生活範疇的崗位較為熱門。其中金融科技範疇佔今年整體的職位空缺約4成，有500至600個職位空缺。

此外，今次招聘博覽另新增「大灣區青年就業計劃」虛擬專題展位，並提供約200個與大灣區相關的工作崗位，協助青年投身創科。

記者：張寶燕

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