【宏觀術數@iM網欄】農曆二月留意文昌雙化忌

正月匆匆過去，3月13日將進入農曆二月辛卯月，由於月份的天干和流年辛年相同，熟悉紫微斗數的朋友都會知道斗數四化星都是以天干計算出來，天干相同等於流年和流月的四化星會重覆，力量加強。事實上，今年辛天干的月份共有兩個，農曆二月份外，農曆十二月（明年新曆1月份）更會是辛丑年辛丑月，天干地支都重覆，術數上稱之為伏吟，主五行力量過份加強易生不利。惟年尾情況大可稍後再作詳述。

先談辛卯二月，文昌化忌其象為文書失誤，於現代社會則容易包含文字契約（可包括投資、票據等），適逢春節後股市上上落落，有朋友問及是否要「睇路」？亦有朋友留心到去年底電視大台及其相關音樂部門由娛樂「掌門人」改朝換代，問及又是否和文昌化忌有關乎？更重要的是在文昌化忌年和月交匯時有何趨避之道？

事實上要了解四化星是需要一組祿、權、科、忌一齊看的。即是說如果看文昌化忌的徵驗，便得和巨門化祿（財祿），太陽化權（權力）及文曲化科（名氣）一起分析。辛年這組四化最明顯便是「異鄉」關係容易帶來利益。巨門太陽合起來利外地或異鄉，化祿和權則代表容易在這方面獲得利益。巨門星也象徵「口舌」，化祿也是口舌生財或費唇舌去得財利的組合，太陽星代表影響力，化為權星是能有效發揮影響力達到目的。文曲是主琴、棋、書、畫等雜學，和文昌主正統學術互相對照。文昌主文字，文曲亦包括口頭言語等。綜合來看，文曲和巨門都帶口舌，但都是化祿及科，配合太陽化權，帶出兩個重點：一。異族異鄉方面獲利。二。口舌生財，文字反容易失利。個人如是，社會也將如是。

從斗數分析，文昌既然主文書契約，化忌便是這方面帶來的麻煩或損失。每人星盤的文昌和其他各星位置不同，但每年還都有流年文昌及流年文曲星，今年流年文昌則必定是在所有人流年的兄弟宮（子宮）。意味著容易在合作夥伴（兄弟宮所主宰）上產生問題或被失約。如果今年計劃和人合作生意者，便得稍加審慎為佳，尤其合作者為異性更要留心，特別是農曆二月份，而就職者則要留心同事間口舌是非，恰逢個人行運至是非重時就容易出事。同時間，流年的文曲化科必在流年的父母宮，加上太陽化權，如果不是太差的運程內，主較容易藉著長輩或上司幫助化解問題，特別是男性長輩。

▲ 文昌六星位於大熊座（資料：維基百科）

至於和娛樂圈中事件，文昌代表正統學術和公文，並不見得太多關連。反而文曲星化吉，巨門又化祿主名嘴或Kol 等今年容易爆紅。去年天同化忌雖然對享受行業不利，但經營得法的串流媒體是有財利雙收的。單單看Netflix的表現及熱門劇如《后翼棄兵》、《亞森羅蘋》或《甜密家園》等均叫好叫坐便可知一二。惟天運從來福禍相伏倚，利口舌發表的辛干帶出了文昌化忌，主文書或文字出問題，正是物極必反的道理。宏觀角度來看，文昌化忌亦代表學術出問題，例如學術報告做假或出錯等等，都大可能在二月份引發出來。

再從天星學來看，代表音樂和娛樂事業的金星和太陽都會於3月份過渡本港星盤的娛樂宮，並有海王星於宮內，娛樂事業應許表面風光，能否持續便須見真章了。本欄早期提及過，去年木土星會合後，從入風元素大周期，約800年前的風元素啟動了歐洲文藝復興，時移世易後科技日新月異，文明誓將另有一大突破，有待君子也。

▲ 大熊座模擬星圖。當中除了文昌星外，還包含巨門（天旋）和文曲（天權）星。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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