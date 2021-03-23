【思摩爾國際】思摩爾國際急瀉27%　稱無法核實當局任何立法計劃

▲ 思摩爾午後重挫15%。

思摩爾國際 （06969） 遭瘋狂掟貨，股價急瀉27.2%，收報48元，成交額86.5億元。市場預期電子煙行業或將迎來強監管，思摩爾恐受累。思摩爾收市後發通告指，據董事所深知及確信，工信部昨日發佈《關於修改〈中華人民共和國煙草專賣法實施條例〉的決定（徵求意見稿）》徵求公眾意見，以加強對中國電子煙及新型煙草產品之規管，業內投資者可能就此作出反應。工信部發佈內容可於其網站上查閱，公司無法核實或了解監管當局在此方面之任何立法計劃或執行政策詳情，惟將會監察有關情況及其對本公司旗下中國業務之潛在影響。

國人大代表、貴州省疾病預防控制中心健康教育所副所長何琳向記者表示，今年全國兩會她提出關於「保護青少年遠離電子煙，加快行業規範出臺」的建議，電子煙行業或將迎來強監管。

另外，中煙香港 （06055） 收報18.52元，升7%；中國波頓 （03318） 跌23.1%，收報4.9元。

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編輯：吳敏芳