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【北水基金】北水基金兩個月吸8千億 花旗料3大利好下北水續湧港

Hot Talk 16:21 2021/03/04

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北水新基金今年首兩個月吸金逾8千億元，但近日募資急降温。

春節後終有首隻主打港股的博時港股通紅利精選基金開賣，面對動盪市下，逾百隻公募基金大混戰，這牛年頭炮港股通產品，也延長銷售期，至5月25日才截止。此外，再有涉足港股的北水基金成功募集，為信達澳銀至誠精選基金，首發募資28億元（人民幣，下同）。

內地公募基金春節後照排隊推出【下一頁

而近期內地新生代為基金的生力軍，市料多達逾億人，面對中港市況於新春後勁玩過山車，中資名家對後市普遍較保守，新手基民難免處於十字路口，望有明燈指點，尤其關注外資大行的看法。另方面，公募基金銷情不再火爆，但大行花旗仍保持大好友姿態，料恒指於12個月可挑戰32000點高位。

誠然，北水基金降溫有跡可尋，市場緊盯首兩個月的旺勢會否重來。據Wind最新統計，截至本周二（3月2日），今年成立的256隻新基金，累計規模突破8000億元，實數為8283.03億元。較去年約花了近6個月才吸金8000億元快，而2020年總募集金額為3.16萬億元。

若予以細分，今年首兩個月最受捧是股票及混合型產品，佔比91%、或7552億元。然而，牛年後吸金額顯著放緩，不少產品被逼延長售賣期。

花旗：中資企業續來港上市 港股估值吸引

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，內地公募基金集資速度放緩，或影響北水南下的水源。不過，他指3大利好因素下料南下資金續湧港，包括：（1）隨着更多在美國上市的中資企業回歸，尋求來港上市；（2）加上中港經濟復甦；（3）以及港股估值仍吸引，故相信今年北水將繼續流入港股。

黃栢寧又說，今天（4日）正式召開全國政協及人大會議，預期內地今年或將經濟增長目標定於7%以上，受惠於經濟增長目標較去年高，通脹受控、以及失業率改善，遂對中資股維持正面看法，且將恒生指數12個月目標，由年初估計約30000點、現升至32000點。再者，未來一至兩年，中資民企於恒指比重，或進一步升至40%至50%，有機會提高恒指市盈率。

北水基金經理看好港股中線表現【下一頁

專家又指，以人民幣升勢暫未止，北水南下掃貨變相打折。黃栢寧預計，人民幣兑美元3個月目標為6.35，6至12個月預估為6.15，長線目標高見5.6。

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【北水基金】名牌北水基金再施限購令 市料無阻資金南下建倉

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

人民幣 北水流入 港股通 港股 基金
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