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【大行報告】大摩料信置派息增加 上調目標價至12元

股樓投資 15:45 2021/03/04

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大摩發布研究報告，指下半財年派息有機會增加，因此收窄對信和置業（00083）折讓目標5個百分點至50%，予其評級維持「與大市同步」，目標價由11.5元調升至12元。

該行指，基於信置2021財年中期業績作更新預測，其中將物業租賃收入預測調低7%，以反映租金收入的下跌較預期為差。另外，預測酒店經營收入轉為負面，主要是香港、新加坡及澳洲的入住率仍然疲弱，因而下調集團2021財年每股盈利預測4%。

大摩認為，目前預期信置2021財年下半年會就觀塘住宅項目「凱滙」入賬40%，而2022財年再入賬60%，該行早前預期部分會於2023財年入賬，因此調升集團2022財年每股盈利預測5%，2023財年則下調13%。

信置股價至今日（4日)下午3時，報11.78元，跌0.5％，總市值861.6億元。

大行對信置評級及目標價：

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記者﹕郭秀慧

派息 目標價 物業 信和置業（00083） 大行報告

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