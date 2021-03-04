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【Clubhouse】字節跳動擬推「中國版Clubhouse」　小米早前重整「米聊」應戰

Hot Talk 15:42 2021/03/04

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須朋友邀請加入的語音社交平台Clubhouse年初大熱，內地早前禁止Clubhouse 在內地經營，外電報道，抖音、TikTok母企字節跳動擬推出類似Clubhouse的語音社交平台，成為數以十計有意填補Clubhouse在華空出位置的企業。小米 （01810） 上周也重新包裝自家通訊軟件「米聊」不再以文字作為交流媒介，改以聊天語音形式，並先以「聽到專業人士分析見解」來宣傳米聊。

Clubhouse使用邀請制，供最多8000人一同聆聽同一聊天室，多名美國企業家如Tesla創辦人馬斯克、微軟創辦人蓋茨參與，令Clubhouse曝光率大增。Clubhouse 原先在中國內地同樣可用，但因應有聊天提及新疆、香港敏感議題，令內地下架Clubhouse。

蓋茨Clubhouse稱不是比特幣粉絲 寧投資會「製造產品」的企業也不投資比特幣，可見【下一頁】

路透社引述消息指，字節跳動正在早期策劃類似的聊天社交平台應用程式，未有交代推出日期，但指出創辦人張一鳴對此感相當興趣。

相關文章：

【Clubhouse熱潮】向Clubhouse「致敬」？小米推全新「米聊」服務

【Clubhouse】馬斯克誠邀普京加入Clubhouse　馬斯克：與普京交談會是我的榮幸

 

編輯：麥德銘

港股 社交平台 小米集團－W（01810） 張一鳴 抖音 字節跳動 小米

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