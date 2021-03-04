【蘋果供應鏈】鴻海富士康內地設新廠 擴iPhone機構件產線

▲ 鴻海旗下工業富聯據報在河南周口設新廠。

中美自2018年爆發貿易戰以來，蘋果（美：AAPL）屢傳降低中國生產佔比，將產線移至印度、越南等。不過台灣媒體報道，蘋果最大代工廠鴻海旗下富士康工業富聯將在內地設新廠，首次在河南周口市佈局工業園區，主要擴大蘋果iPhone機構件產線。

工業富聯周口科技工業園區主要生產研發手機、平板電腦、筆記型電腦和穿戴裝置等關鍵零組件，預估兩期工程完工後，年產值可達到31億元人民幣，僱用員工人數可到3萬名。

有產業人士表示，該項計劃主要推動擴充河南鄭州以外產線，擴充iPhone機構件所需產線。有指工業富聯鄭州廠區主要設計生產製造iPhone、精密機構件、智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。目前蘋果iPhone 12系列市場需求持續穩健，訂單滿載、生產持續供不應求。

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編輯：陳健婷