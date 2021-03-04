  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (四) 16:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果供應鏈】鴻海富士康內地設新廠 擴iPhone機構件產線

股市 15:40 2021/03/04

分享：

鴻海旗下工業富聯據報在河南周口設新廠。

中美自2018年爆發貿易戰以來，蘋果（美：AAPL）屢傳降低中國生產佔比，將產線移至印度、越南等。不過台灣媒體報道，蘋果最大代工廠鴻海旗下富士康工業富聯將在內地設新廠，首次在河南周口市佈局工業園區，主要擴大蘋果iPhone機構件產線。

工業富聯周口科技工業園區主要生產研發手機、平板電腦、筆記型電腦和穿戴裝置等關鍵零組件，預估兩期工程完工後，年產值可達到31億元人民幣，僱用員工人數可到3萬名。

有產業人士表示，該項計劃主要推動擴充河南鄭州以外產線，擴充iPhone機構件所需產線。有指工業富聯鄭州廠區主要設計生產製造iPhone、精密機構件、智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。目前蘋果iPhone 12系列市場需求持續穩健，訂單滿載、生產持續供不應求。

最強蘋果分析師郭明錤作三大預測　今年上半年無新iPhone SE、明年螢幕瀏海設計消失【下一頁】

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【iPhone 12】蘋果傳下季停產iPhone 12 mini 在iPhone 12系列中賣得最差

全球智能手機市場回暖首季出貨量料增近50%　蘋果料成大贏家

編輯：陳健婷

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 鴻海 富士康 iPhone iPhone 12

上一篇文章

【Clubhouse】字節跳動擬推「中國版Clubhouse」　小米早前重整「米聊」應戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊