【臨海市區盤】維港滙I戶戶向海　首批折實641.6萬起　發展商：首批價錢非常吸引

大型新盤供應源源不絕，由會德豐地產、信和置業（00083）、嘉華國際（00173）、世茂集團（00813）及爪哇控股（00251）攜手策劃，位於西南九龍荔盈街的全新臨海住宅項目維港滙I，公布首張價單，涉及108伙單位，以最高折扣率計，折實價641.6萬起，呎價則由約2.2萬元起。

會德豐地產常務董事黃光耀早前，維港滙I首批單位定價或較為吸引，希望可帶動市場氣氛。據首張價單顯示，單位定價由802萬元起，至最貴2,755.6萬元，呎價約27,486元至33,241元，以最高折扣率計，折實價由641.6萬元起，至2,204.48萬元，折實呎價則約21,989至26,593元（更多細節留意下圖），其中51伙折實價低於1,000萬元。信和置業集團聯席董事田兆源說，首批單位價錢較同區樓盤有很大折讓，形容以「超級開心價」推出，又坦言買家很大機會賺錢。他又說，加推單位有信心加價，而且加價空間大。

維港滙GRAND VICTORIA示範單位 單位間隔 第3座（3B）18樓E室（一房） 【查看更多】 第2座18樓B室（兩房） 【查看更多】 第2座18樓C室（三房） 【查看更多】 第1座8樓A室（四房）查看更多 （待更新）

示範單位相

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價單焦點

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，GRAND VICTORIA首張價單單位訂價重返年半前同區新盤匯璽III水平，亦比九龍臨海二手屋苑造價有約15%折讓，實屬吸引，相信發展商有意以平價起動樓盤。

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