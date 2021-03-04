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【涼風有信Vincent@iM網欄】 真「拆彈專家」！ 華仔越「爆亅越旺，見「龍亅即發

名人薈萃 15:25 2021/03/04

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各位讀者好！

最近全球都吹起一陣疫苗潮，所有種族的人都期待新出的疫苗能夠拯救這一場新冠肺炎，拯救我們的生活。

大家準備好打疫苗未呀？要打的就要盡快預約啦。

當然疫苗準備好，人類又會開始有其他concern。究竟哪隻疫苗最安全、最適合我們打呢？

我不是科學家。但最近在一些場合聽到醫學界的專家朋友提過，說外國的疫苗跟西方洋人的體質比較相近，所以會傾向打東方出品的疫苗。

以上資訊只作參考。但其實這個講法，在術數上都可以說得通。

西方諸物屬金，所以西方出品的疫苗亦屬金。

而東方屬木，所以東方疫苗亦然。

因此筆者個人認為，八字用神為金水的應該取西方疫苗；用神要木火的，就選東方疫苗。

這個理論，套用在東西方宗教亦一樣。

因為西方的天主教基督教屬金水，東方儒道佛教則屬木火。由此可見不同人喜歡信奉不同宗教，亦取決於八字用神。在選擇疫苗都可以考慮這個取向。

當然以上看法只屬個人意見，並無科學根據。筆者只是術數「磚家」，不是科學「專家」。各位讀者願者看待吧。

 

好了，在家防疫久了，終於等到戲院重開。重開第一件事，當然是睇戲。

筆者大部分的朋友都第一時間衝了去看華仔的「拆彈專家2」。

畢竟在家太無聊，當然想看些緊張刺激的警匪動作片，順道支持本地製作。

講開華仔，近年來開拍的都是警匪片。片中筆者都留意到有些大型爆破場面。

例如「風暴」、「拆彈專家1+2」、「掃毒2天地對決亅等。

可說是越爆越旺，越爆越有票房。

這個一點也不出奇。打開華仔八字一看，滿局金水兩旺，所以異常靚仔，多年來位居亞洲第一美男位置。

金水旺欠火，火主他的財。所以每套電影有爆破場面例必票房大收！由於華仔是製作人之一，相信他有高人背後指點。

除了火外，「龍亅屬土，主華仔的官星。所以見到他多年來的作品，很多皆以「龍亅為名。例如「獄中龍亅、「龍在江湖亅、「與龍共舞亅、「龍在邊緣亅、「三國之見龍卸甲」、「追龍」等。

說起來，華仔跟賭王的八字亦異常相近，也是金水兩旺，一樣行60年木火大運。所以華仔可說是演活了賭王。

不知現在賭王新逝，晶哥大導會否考慮找華仔演「追龍3亅，再續賭王傳奇？

好了，希望大家慎選疫苗。祝苗到病除，大家身體健康！

 

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

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