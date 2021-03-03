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內地加強發展半導體產業 台經濟部長: 台短期內仍能維持競爭力

環球政經 15:01 2021/03/03

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多國出現晶片短缺問題。台灣經濟部部長王美花接受外媒專訪指，台灣正盡力加大晶片生產量，對於中國加強發展半導體產業，她指台灣短期內仍能保持其競爭力。

【美股分析】增長股回調後估值吸引 分析師建議現可買入五股下一頁

王美花日前接受CNBC訪問時表示，全球積體電路製造龍頭台積電不斷技術突破，台灣將繼續發展半導體，並認為短期內能夠維持競爭力。中國正著手加強當地半導體產業，她指台灣生產半導體晶片已經有數十年，有高效的製造基地，實力強勁。

[中芯981] 中芯傳已獲部分美設備供應商供應許可 股價曾飆近一成下一頁

 

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近日有多間汽車製造商因為疫情導致的晶片原材料短缺，宣布減少甚至停產汽車。王美花表示，台灣正加大晶片生產量，應對全球晶片荒。她解釋，生產一塊晶片並不容易，非今日下單明天就有貨，早前已經與多間晶片生產量溝通，讓生產商明白供應更多晶片，不僅幫助全球汽車工業，也有助全球經濟復甦。

台灣早前亦有就晶片供應問題與美國會談。王美花指台灣非常樂意成為半導體產業上的友好供應鏈夥伴。

席間又提到台灣經濟前景，王美花對台灣出口持樂觀態度，指台灣出口量自去年8月起連續6個月有升幅，是前所未見。又指除了高科技產業，在紡織石化、機械等領域都表現良好，即使是造船業亦有兩位數速度增幅。

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撰文 : 馮卓謙

晶片 汽車 經濟 中國 台灣 台積電
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