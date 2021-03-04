【平價iPhone＋手提電腦】豐澤推易賞錢會員限定　3400元入手iPhone 11 Pro！

▲ 豐澤特賣場今日還在官方Facebook專頁上宣布，推出易賞錢會員限定活動，其中iPhone 11 Pro 64GB版本僅3,400元，三星手提電腦Samsung Notebook Plus 1,800元可入手！

蘋果公司（Apple）在2019年推出iPhone 11系列包括iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，不過在iPhone 12系列推出後，多款前代iPhone亦隨之降價。豐澤特賣場今日還在官方Facebook專頁上宣布，推出易賞錢會員限定活動，其中iPhone 11 Pro 64GB版本僅3,400元，三星手提電腦Samsung Notebook Plus 1,800元可入手！不過用戶需要留意，特價場所售貨品均為陳列品，同一型號的特價產品只可購買一件。

該一系列的陳列產品減價清貨，除了有iPhone 11 Pro及三星手提電腦Samsung Notebook Plus之外，還包括小米5G智能手機10 Lite，由建議零售價2,099元減至1,200元；紅米手機Redmi Note 9，由建議零售價1,499元減至620元。

【iPad mini Pro】傳蘋果推8.7吋新旗艦iPad mini Pro 或有望今年下半年亮相

【機迷熱話】Sony新專利曝光 嫌手掣太貴可以香蕉取代！

該專頁帖文指出，豐澤將會在荃灣眾安街分店舉辦特賣場，只要是易賞錢嘅會員即可登記參與有關活動，名額有限，先到先得。

由3月6日（本周六）至3月 14日，早上11時30分至晚上8時15分，每段購物時間為45分鐘，每日設有9個時段。每段購物時間接受60個登記名額，每位會員可攜同一位朋友到埸。想入場的用戶就要按入帖文中提供的連結，預約時段。

【搶攻中階機市場】傳三星S21系列加推特別版 料較平價售5千元起

責任編輯：張寶燕