【新股IPO】運動科技公司Keep傳次季赴美上市 騰訊高瓴都有份投資

內地運動科技平台Keep傳最快將今年第二季申請到美國上市，消息指該公司目前已任命首席財務官，並正從多個渠道招聘投資者關係總監。不過對於有關上市一事，Keep則回應指目前暫未有上市消息。

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Keep早前宣布完成軟銀願景基金牽頭的3.6億美元F輪融資，引入高瓴資本、高都資本跟投，而騰訊(00700) 等現有股東亦有投資，市場估計其估值達20億美元。

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記者：張以正