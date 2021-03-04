南韓多3人接種疫苗後死亡 包括20多歲女子

南韓上月底展開新冠疫苗接種計劃，已有多人接種牛津大學與阿斯利康研發的新冠疫苗後出現不良反應。韓聯社報道，南韓再有3人接種牛津疫苗後死亡，包括1名20多歲年輕女性，導致南韓接種牛津疫苗後死亡案例累積至5宗。

南韓2人接種牛津疫苗後死亡 【下一頁】

據南韓當局及地方政府數據指，3名死者均接種牛津與阿斯利康（Astrazeneca）研發的新冠疫苗，其中兩名死亡同為50多歲的男子，其中1人入住全州市療養院，在當地時間周二(2日)接種牛津疫苗，相隔41小時後死亡。據悉，死者生前患有心腦血管疾病，去年6月曾出現腦出血。

印度男打第2劑後死亡 接種15分鐘後昏厥 【下一頁】

另外1人於生前患有心肌梗塞和糖尿病等長期疾病，居住於療養院。他於當地時間周三(3日)上午接種新冠疫苗，最終於15小時後死亡。最後1名死亡為20多歲女性，居住於大田市的殘疾人設施，同於周二接種牛津疫苗，於15小時後死亡。

南韓當局正展開流行病學調查，確認3人的死因是否與接種牛津疫苗有關。此前，南韓已有兩名男子因接種牛津疫苗後死亡，因接種新冠疫苗死亡案例累積至5宗。

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圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：郭麗明