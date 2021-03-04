【商場優惠】荃灣海之戀商場「Jetso瘋搶週」　做會員免費搶逾70間商戶現金券　

為刺激消費，荃灣OP Mall海之戀商場推「Jetso瘋搶週」，只要登記成為CHILL Club會員，於3月8日至21日期間登入活動網站免費搶達70間指定商戶現金券。現金券款式會每日更新，最高面值達港幣$400，包括餐廳、日系創意百貨、時裝店、精品店、美容中心至教育中心等。

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「Jetso瘋搶週」包括場內逾70間人氣商戶及餐廳，如DON DON DONKI、Champion、PanaShop、通利琴行、大眾教室及SDM爵士芭蕾舞學院等商戶；以及品川日本料理、海底撈、馬祖養生麵館、鼎家起筷、Brotzeit、Ruby Tuesday、The Coconut、彩薈軒及花斑茶社等餐廳。當中禮遇包括DON DON DONKI港幣$100現金券、PanaShop港幣$100現金券、愛皇寶寢室專門店港幣$100現金券、AIR Fitness價值港幣$400現金券。

登記成為CHILL Club會員後，大家可於3月8日至21日期間登入活動網站，免費搶逾70間指定商戶現金券。現金券款式於每日中午12時更新，成功瘋搶現金券後，會收到確認電郵，或可憑指定二維碼、會員證明，以及任何即日電子消費發票即可前往OP Mall一樓客戶服務中心換領。所有現金券最後換領日期為3月31日，逾期無效。

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責任編輯：蘇穎琪