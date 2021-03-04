港股方向未明？　恒指連續12日「梅花間竹」日升日跌

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港股近期走勢反覆，繼大市昨日反彈784點後，受累美股及內地股市下跌，恒生指數半日反覆跌762點，中午報29118點。計及今日，恒生指數已經連續12日出現「梅花間竹」式的日升日跌。
|日期
|恒指收市價
|變動
|3月4日（中午收市計）
|29118
|-762
|3月3日
|29880
|+784
|3月2日
|29095
|-356
|3月1日
|29452
|+472
|2月26日
|28980
|-1093
|2月25日
|30074
|+355
|2月24日
|29718
|-914
|2月23日
|30632
|+312
|2月22日
|30319
|-324
|2月19日
|30644
|+49
|2月18日
|30595
|-489
|2月17日
|31084
|+338
恒生指數自2月17日起，開始出現一日升一日跌的走勢。雖然如此，若以2月16日恒指30746點收市計算，大市則由30700點水平反覆下滑逾1000點，其間更一度跌穿29000點水平。當中，恒指以2月26日的跌幅最勁，受累美國十年期國債債息一度觸及1.614厘，創一年內最高，美股下挫納指瀉逾3%，在科技股急跌拖累下，恒生指數當日大跌1093點。
不過，港股中綫而言仍沿上升通道內反覆向上。恒指自升至2月18日31183點後出現回調，目前回落至通道中軸以下水平，至於通道底部略低於28000點。
責任編輯︰梁浩碩