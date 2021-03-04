港股方向未明？　恒指連續12日「梅花間竹」日升日跌

▲ 恒生指數連續12日出現「梅花間竹」式日升日跌

港股近期走勢反覆，繼大市昨日反彈784點後，受累美股及內地股市下跌，恒生指數半日反覆跌762點，中午報29118點。計及今日，恒生指數已經連續12日出現「梅花間竹」式的日升日跌。

日期 恒指收市價 變動 3月4日（中午收市計） 29118 -762 3月3日 29880 +784 3月2日 29095 -356 3月1日 29452 +472 2月26日 28980 -1093 2月25日 30074 +355 2月24日 29718 -914 2月23日 30632 +312 2月22日 30319 -324 2月19日 30644 +49 2月18日 30595 -489 2月17日 31084 +338

恒生指數自2月17日起，開始出現一日升一日跌的走勢。雖然如此，若以2月16日恒指30746點收市計算，大市則由30700點水平反覆下滑逾1000點，其間更一度跌穿29000點水平。當中，恒指以2月26日的跌幅最勁，受累美國十年期國債債息一度觸及1.614厘，創一年內最高，美股下挫納指瀉逾3%，在科技股急跌拖累下，恒生指數當日大跌1093點。

不過，港股中綫而言仍沿上升通道內反覆向上。恒指自升至2月18日31183點後出現回調，目前回落至通道中軸以下水平，至於通道底部略低於28000點。

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責任編輯︰梁浩碩