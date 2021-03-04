【業績|房託】泓富產業信託每單位全年分派0.1791元　周息率逾7厘

▲ 泓富產業信託每單位全年分派0.1791元 周息率逾7厘

屬長和系的房託基金泓富產業信託 （00808） 公布，去年全年收益按年跌4.53億元，可分派收入跌0.7%至2.73億元，下半年度每基金單位分派為0.0892元，全年分派跌2%至0.1791元。泓富產業信託午後跌1.6%，至2.53元，以現價計泓富產業信託周息率約7.05厘。

泓富產業信託至去年底租用率跌1.2百分點至96.1%，受累市場下調，物業估值減少8.8%至101.47億元。公司形容，旗下物業組合仍能繼續把握香港辦公室市場遷往非核心商業區的優勢，令出租率高企。

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展望2021年，泓富產業信託主席趙國雄預期，宏觀因素不穩下，會繼續把握辦公室遷往非核心商業區的趨勢及沙中綫即將全面啟用機會，公司表示，九龍東已成為更趨成熟的商業樞紐，部分歸因於尋求優質寫字樓空間及節約成本措施的企業之青睞。

目前泓富產業的物業組合包括7項物業，如紅磡都會大廈、北角泓富產業千禧廣場、觀塘創業街9號3座甲級寫字樓，商用物業觀塘泓富廣場，工商綜合物業荔枝角潮流工貿中心、觀塘創富中心（部分），也持有新蒲崗工業物業新寶中心部分業權。

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編輯：麥德銘