【鋼鐵股】鋼價續創高位 鋼鐵股逆市升 大摩唱好呢兩隻股

港股今日（4日）轉跌，仍無阻鋼鐵股升勢，主要是鋼鐵行業進入「金三銀四」傳統旺季，帶動鋼材需求回暖。近日內地鋼材價格升幅明顯，螺紋鋼主力合約最新價格創自2011年10月份以来新高，升幅逾5％。

其中鞍鋼（00347）股價一度觸及52周高位，最多升近7%；重慶鋼鐵（01053）更一度大升兩成；馬鞍山鋼鐵（00323）亦曾升近6%。

大摩發表研究報告指，唐山地區近日出台加強減排措施，以降低當地空氣污染，預期政策將影響鋼鐵供應並推高鋼材價格，相信鞍鋼及馬鋼股價未來30天內將會上漲，估計出現的概率達80%以上。該行均予上述兩隻股份「增持」評級，目標價分別是3.9元及3.1元。

券商對鞍鋼及馬鋼評級﹕

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記者﹕郭秀慧