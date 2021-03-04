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【模彷TikTok風格？】Netflix推「Fast Laughs」功能吸睛　輪播喜劇精華片段

科技 14:39 2021/03/04

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串流平台Netflix繼去年11月測試新垂直短片功能 「Fast Laughs」後，最新再宣布將該功能推至美國、加拿大、英國及澳洲等英語國家地區的iOS版Netflix應用程式。

儘管中國短片應用程式抖音（國際版TikTok）過去多次捲入不同私隱爭議，但是TikTok熱潮依然持續，其垂直影片風格更引來不少美國服務供應商彷效。串流平台Netflix繼去年11月測試新垂直短片功能 「Fast Laughs」後，最新再宣布將該功能推至美國、加拿大、英國及澳洲等英語國家地區的iOS版Netflix應用程式。

該Fast Laughs功能以垂直格式呈現短片，與TikTok影片風格相似，將會不停輪播 Netflix上的電影及喜劇節目精華片段。每天將提供多達100則精華片段，由節目中抽出15至45秒的剪輯片段，當用戶查看時，就可以按播放立即開始觀看完整版本的節目或電影，或是將其列入我的片單，留待之後觀看。

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Netflix用戶還可將短片分享到Instagram、WhatsApp、Snapchat、Twitter等社交媒體。以及設有按鍵「LOL」，只要按下去便會有連串的表情符號出現。

而這些功能也是由曾經為Facebook News Feed的產品設計師所助力開發，藉此提升使用者體驗，增互動。不過該功能目前仍未開放予兒童版；Android版本的具體推出時間亦有待官方公布。

【WhatsApp更新】WhatsApp推出新功能　新增影片音軌移除功能

責任編輯：張寶燕

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