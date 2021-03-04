緬甸再鎮壓示威者38死 14歲少年中槍亡

▲ 緬甸軍方政變觸發民眾連續多日示威抗議，緬甸軍方以實彈鎮壓示威者。

緬甸軍方政變觸發民眾連續多日示威抗議，緬甸軍方以實彈鎮壓示威者。聯合國指出周三（3日）的緬甸示威，最少有38人死亡。據悉，死者更包括1名年僅14歲的少年。聯合國特使指緬甸爆發示威以來已有多人喪生，更形容周三是最血腥的一日。

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聯合國指出自軍方於2月1日發動政變以來，緬甸警方和軍方鎮壓示威行動的暴力程度與日俱增，已造成50多人死亡。聯合國緬甸問題特使伯格納（Christine Schraner Burgener）形容，周三是緬甸政變發生以來最血腥的一日（the bloodiest day），當日有最少38人死亡。

路透社報道，緬甸安全部隊當日傍晚時分，於仰光某地區動用槍械持續開火，造成最少8人死亡。

周三死亡的示威者當中，包括一名年約14歲的少年。另外一名19歲的少女也於曼德勒中槍身亡，她生前曾於社交媒體張貼一張照片，顯示她穿上一件寫有「一切都會好起來」（Everything will be OK）字樣的T恤。

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《衛報》引述目擊者指，緬甸安全部隊於包括蒙育瓦（Monywa）在內的幾個城市動用致命武力。蒙育瓦周三約有數百人聚集抗議，警方於當日早上11時左右開槍，導致6人死亡及最少30人受傷。

根據《今日緬甸》（Myanmar Now）報道，僅於仰光地區就有數百人被捕。從社交媒體上的影片可見，不少年輕人雙手放在頭上，逐一被押進軍車。自軍方發動政變以來，緬甸已有近1,300人被拘留，包括國務資政昂山素姬及總統溫敏。

責任編輯：鄭錦玲