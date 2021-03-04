【旅遊寒冬】報告：本年全球旅業料恢復7成　全球旅遊總人次將達95.45億

▲ 有報告預計，本年全球旅遊總人次將達95.45億，預計各國國內旅遊將貢獻大部分經濟收益。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發後，全球旅遊業陷入冰封。隨着疫苗面世，並將在各國開始大規模使用，到底全球旅遊業何時能復甦？有研究報告預計，2021年全球旅遊業可恢復約7成。

世界旅遊城市聯合會（WTCF）與中國社會科學院旅遊研究中心，近日共同發布《世界旅遊經濟趨勢報告(2021)》指出，受到疫情持續影響，去年全球旅遊總人次（包括國內及國際旅遊人次）降至72.78億，較同期下降40.8%。此外，2020年全球旅遊總收入下降2.92萬億美元（約22.65萬億港元），比同期銳減50.9%。

＜＜【旅業寒冬】新加坡旅遊酒店業抗逆境 把握Staycation本地客商機

＜＜【旅遊寒冬】環亞機場款待人流曾跌7成 看好疫後恢復情況改革貴賓室服務

報告預料，本年全球旅遊總人次將達到95.45億，較同期增長31.1%，預計各國國內旅遊可貢獻大部分經濟收益。但由於全球疫情狀況仍未穩定，要全面恢復旅遊經濟或需時2至3年，料本年全球旅遊總收入可恢復至4.5萬億美元（約34.9萬億港元）。

開始接種疫苗 亞太及中東最快恢復

數據指出，2020年全球5大區域的旅遊市場整體皆出現下跌（見表）。數據指出，在20個調查國家中，去年歐洲旅遊總人次為8.53億，較同期下跌55.5%，總收入為0.76萬億美元（約5.9萬億港元）。美洲旅遊總人次為10.87億，下降40.9%，旅遊總收入0.9萬億美元（約6.98萬億港元）。亞太地區旅遊總人次為50.99億，下跌37%，總收入為1.12萬億美元（約8.69萬億港元）。

＜＜【旅遊寒冬】濟州航空去年虧損22億元 農曆新年國內遊無助「止血」？

WTCF表示，目前全球疫情形勢仍未明朗，各國正加快疫苗接種進度，相信未來最快在2至3年內全球旅遊業可全面復甦。報告也預測，2021年亞太及中東旅遊經濟恢復速度最快，其次為美洲及歐洲，非洲的恢復速度最慢。

責任編輯：李寶如