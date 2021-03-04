【BNO移民英國】助年青人置業 半成首期可上車

英國放寬BNO持有人移民資格，有意移民英國的港人，加倍關注英國經濟政策。英國財相辛偉誠表示，英國政府將重推95%按揭擔保，揚言將英國年青人由「租房世代」（generation rent）轉變為「置業世代」（generation buy）。

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辛偉誠（Rishi Sunak）周三（3日）表示，英國政府將為首次置業人士，和部分現任業主提供按揭貸款擔保。政策希望鼓勵放貸人，再次提供因疫情取消的95%按揭貸款，計劃將於4月實行，並於2022年底結束。

首次置業人士可以低至5%的首期，購買價值不超過60萬英鎊（約650萬港元）的物業單位。政府按揭擔保計劃目的是幫助有意置業的小業主，將存款投入房產業，從而刺激經濟。計劃下，置業人士亦需接受壓力測試。

辛偉誠透露，萊斯（Lloyds）、國民西敏寺銀行（NatWest）、西班牙國家銀行（Santander）、巴克萊（Barclays）和匯豐（HSBC）已經就計劃簽約。Virgin Money等多間公司亦有意加入。

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國民西敏寺銀行按揭貸款首席負責人克拉內（Lloyd Cochrane）表示，計劃可以幫助那些存款較少，通常是年青人和首次置業者成為業主。這些人在疫情期間受影響最嚴重，最近幾個月尤其感到上車無望。

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計劃原型是英國前首相卡梅倫（David Cameron）和前財相歐思邦（George Osborne），於2013年推出的「協助購買」（Help to Buy）房屋按揭擔保計劃，該計劃於2017年6月結束。

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責任編輯：李俊儀