【人工智能】Microsoft推AI平台與AR應用服務　拓展人工智能至邊緣運算

▲ Microsoft（微軟）行政總裁Satya Nadella在年度盛會Microsoft Ignite 2021上分享，未來未來10年創新的關鍵將有5大概念，會上就發表關於人工智能以及AR相關的新平台及應用服務。（法新社圖片）

年度盛會Microsoft Ignite 2021正式在線上舉行，行政總裁Satya Nadella亦在會上宣布未來10年的雲端創新方向關鍵，並在會上發布多個新產品服務，當中包括人工智能（AI）以及擴增實境（AR）的應用服務。

Microsoft（微軟）行政總裁Satya Nadella在年度盛會Microsoft Ignite 2021上分享，未來10年創新的關鍵將有5大概念：無處不在的分散式運算，資料主權和環境智慧、跨域賦能創作者和社群，為全球所有人擴大商業機會，以及始於設計階段的安全與信任。

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為針對邊緣運算（Edge Computing）的應用需求，微軟之前除了透過推出Azure人工智能感知服務（AI Cognitive Services），以及人工智能模組強化邊緣運算應用，本次大會更宣布推出能以更簡單方式，將人工智能佈署於邊緣運算的Azure Percept平台。

該平台包含一組具備智能攝影機開發套件組「Azure Percept Vision」，以及Azure Percept Studio軟件工具，聲稱不需深厚編碼技術能力，亦能將AI應用佈署在邊緣運算，以建立各類機器學習應用。舉例而言，企業可透過Azure Percept平台建立產品線檢驗系統，透過機器學習、電腦視覺技術，讓系統能以AI運算方式快速檢驗產品是否有瑕疵，在出貨前能更有效率地確保產品品質，減少因瑕疵問題而退貨的情況。

▲ 微軟為針對邊緣運算（Edge Computing）的應用需求，本次Microsoft Ignite 2021大會，就推出將人工智能佈署應用於邊緣運算的Azure Percept平台。（法新社圖片）

除了「Azure Percept Vision」，微軟亦計劃額外提供以聲音應用為主的Azure Percept平台開發套件組「Azure Percept Audio」，同樣藉由Azure平台對應人工智能運算需求，並且鎖定語音識別，或是聲音辨識等應用，同樣能以更簡單方式佈署應用在邊緣運算需求。

推新服務 降AR技術研發門檻

其次，大會中上亦宣布推出Mesh雲端服務，讓開發者能更簡易的建立擴增實境（AR）的應用服務，並透過AR、VR頭戴裝置或手提電腦、智能電話等連網裝置，滿足用戶虛擬實境間整合互動的需求。

微軟稱，透過Mesh服務，希望能讓沒有AR裝置的用戶，也能和擁有AR裝置的用戶一起參加虛擬會議，推廣AR技術的使用。一般用戶未來只需透過手機、平板電腦、甚至普通的手提電腦，就能參加以Mesh建立的虛擬會議，無論與會者在家中、會議室、或任何地方，都能與其他與會者在AR環境中互動，提升沉浸式會議體驗。

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責任編輯：李彥煒