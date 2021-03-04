【BNO移民英國】無接觸付款上額加碼逾倍至100英鎊

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）於當地時間周三公布新一份財政預算案。為促進英國國民消費，預算案將每筆無接觸付款（contactless payment）的限額提高逾一倍，由45英鎊（約486港元）增加至100英鎊（約1,080港元），希望吸引國民以非現金付款方式消費，刺激當地零售業。

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隨著英國逐步從新冠肺炎疫情中復甦，加上礙於疫情，以無接觸付款成為大勢所趨。辛偉誠於預算案中宣佈放寬每筆無接觸付款的限額，45英鎊增加至100英鎊，以促進國民消費。

辛偉誠表示，當陸續開放英國經濟，市民重新外出購物，提高無接觸付款的限額使他們較以往更容易消費，從而為整體零售業帶來增長，以及保障零售工種就業機會。

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財政部透露，2019年英國每10名成年人當中，就有8個曾使用無接觸方式付款。自新冠肺炎疫情流行起，使用無接觸式的扣賬卡（debit card）支付的比例陸續增加，從2019年的有4成人使用，增加至6成。

但有聲音擔心，該措施生效後或會增加以信用卡等無接觸付款方式帶來的騙案。據報英國多家大型銀行敦促政府及監管機構預制每日使用信用卡消費上限。

責任編輯：郭麗明