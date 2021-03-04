  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (四) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】無接觸付款上額加碼逾倍至100英鎊

環球社會熱點 14:57 2021/03/04

分享：

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）於當地時間周三公布新一份財政預算案。為促進英國國民消費，預算案將每筆無接觸付款（contactless payment）的限額提高逾一倍，由45英鎊（約486港元）增加至100英鎊（約1,080港元），希望吸引國民以非現金付款方式消費，刺激當地零售業。

英國財政預算案出爐 延長印花稅假期 10項重點措施（第二版） 【下一頁】

隨著英國逐步從新冠肺炎疫情中復甦，加上礙於疫情，以無接觸付款成為大勢所趨。辛偉誠於預算案中宣佈放寬每筆無接觸付款的限額，45英鎊增加至100英鎊，以促進國民消費。

辛偉誠表示，當陸續開放英國經濟，市民重新外出購物，提高無接觸付款的限額使他們較以往更容易消費，從而為整體零售業帶來增長，以及保障零售工種就業機會。

澳洲都派電子消費券 每人可獲600蚊 【下一頁】

財政部透露，2019年英國每10名成年人當中，就有8個曾使用無接觸方式付款。自新冠肺炎疫情流行起，使用無接觸式的扣賬卡（debit card）支付的比例陸續增加，從2019年的有4成人使用，增加至6成。

但有聲音擔心，該措施生效後或會增加以信用卡等無接觸付款方式帶來的騙案。據報英國多家大型銀行敦促政府及監管機構預制每日使用信用卡消費上限。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【美國疫情】財長姆欽：兩周內派錢400美元 州長憂財政負擔大
2020/08/11
【美國疫情】財長姆欽：兩周內派錢400美元 州長憂財政負擔大
【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口
2020/08/31
【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口
梅拉尼婭據報無意與特朗普離婚 因追求財政穩定
2021/01/28
梅拉尼婭據報無意與特朗普離婚 因追求財政穩定
【財政預算案】澳洲都派電子消費券 每人可獲600蚊
2021/02/24
【財政預算案】澳洲都派電子消費券 每人可獲600蚊
英國財政預算案出爐 延長印花稅假期 10項重點措施（第二版）
2021/03/03
英國財政預算案出爐 延長印花稅假期 10項重點措施（第二版）
經濟 就業 財政預算案 英鎊 電子消費券 英國 新冠肺炎疫情 信用卡

上一篇文章

【新冠疫苗】南韓再多3人死亡 各地副作用個案一覽（不斷更新）

下一篇文章

SpaceX星艦成功軟著陸 卻難逃第三度爆炸厄運
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗】美國再有人接種後死亡 各地副作用個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】美國再有人接種後死亡 各地副作用個案一覽（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月04日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月04日 時間16:00）
【輝瑞疫苗】挪威33名長者死 當局指與疫苗無關
【輝瑞疫苗】挪威33名長者死 當局指與疫苗無關
【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者
【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者