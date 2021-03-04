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【最自由經濟體】香港遭美國傳統基金會剔出經濟自由度排名、「無異內地城市」　陳茂波：不同意（第二版）

Hot Talk 14:53 2021/03/04

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美國傳統基金會（Heritage Foundation） 將公布新一期經濟自由度指數，有份協辦的《華爾街日報》透露香港首次被剔出評級，反映2019年民主抗議活動爆發後，北京對其政策的影響力日益增強，香港與內地城市分別不大。香港曾經連續25年蟬聯傳統基金會評選的「最自由經濟體」，去年跌至第二位，由新加坡取得「最自由經濟體」稱號。

美國傳統基金會每年均會根據貿易自由、財產權利、司法效率、政府誠信等範疇，為各經濟體系評分，發表經濟自由度指數。美國傳統基金會向來被視為美國傳統保守派組織。

美國暫停豁免香港出口許可等特殊待遇 林鄭：不會嚇怕我們，可見【下一頁】

《華爾街日報》報道，今年指數將不再為香港和澳門評級，並引述負責指數的編輯指，香港近年的發展，明確顯示政策受北京操控，過去兩年，政治自由及自治受損，令香港與其他中國主要城市，例如北京和上海無大分別。

財政司司長陳茂波出席網上研討會時稱，不同意基金會指香港經濟由中央政府控制觀點，批評對方有「意識型態偏見」，重申香港在一國兩制下，仍有資金、人才及資訊自由流通，同時具法治。

彭博報道，在最新的榜單上，新加坡繼續蟬聯冠軍，另外新西蘭、澳洲、瑞士及愛爾蘭位列首五名。中國排在第107位，介於烏干達和烏茲別克斯坦之間，它們都屬於「基本不自由」的經濟體。

相關文章：

【25年第一】香港蟬聯全球最自由經濟體　加國智庫憂港法治遭削弱、港府反駁

【與內地融合】香港首次失落全球最自由經濟體地位　政府：制度優勢未有影響（第三版）

 

【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

編輯：吳敏芳

新加坡 美國 經濟 政治 澳門 上海 北京 香港 中國
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