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【新股IPO】汽車之家招股 第二上市新股首日難飈升？

股市 13:05 2021/03/04

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再有於美股上市的中概股回流港股第二上市，汽車之家 （新上市編號：02518） 今日開始在港招股。預期短期再有多隻中概念會於3月招股，本港將展開新一輪的中概股第二上市潮。

汽車之家展開招股，成為今年第一隻第二上市的中概股。市傳其亦會有嗶哩嗶哩（Bilibili，美：BILI）及百度（美：BIDU）相繼會在3月招股。預期去年下半年的中概股第二上市潮會在現。

傳嗶哩嗶哩百度將至 中概股回流續有來

早前港股現新股熱潮，焦點股的招股反應熱烈，首日表現動輒現雙位數甚至逾倍的升幅。投資者須留意，回流中概股已有美股股價作參考，來港第二上市時在港股價難現似其他全新新股般大漲的走勢。

總結2019年底起由阿里巴巴 （09988） 帶起的中概股回流潮，至今共有10隻中概股在港第二上市。這10隻股份在港首日掛牌普遍錄得單位數升幅，其中首日錄得逾1成升幅的僅有新東方 （09901） 。平均計，10隻回流中概股首日升幅為5.2%，遠低於早前焦點新股的表現。

 

 

這是由於第二上市中概股有美股走勢作參考，在港股價難現大漲。另外，港股首日表現，視乎在港所定的上市價與美股的價差，倘港股較美股有較大折讓，港股首日有望有較佳表現。不過，在港定價後幾日才掛牌，期間美股股價的美動亦會影響港股的首日表現。另方面，中概股來港第二上市的消息，一般會令美股股價先行炒上，因而亦制在股份在港股價的表現。

回流中概股上市後 股價逐步走高

另外方面，雖然第二上市中概股首日表現不似其他全新新股有急漲的機會，惟上市後股價普遍可以維持增長，其他上市後1個月及3個月的平均股價變幅分別為6.6%及16%。其中再鼎醫藥 （09688） 上市3個月內升68%，表現最勁，主要受惠當時中美股價都在反彈趨勢。

過去10隻回流中概股的表現反映，在這些股份在港股上市後追入，仍可錄得升幅表現。

撰文：錢家鋒

IPO 第二上市 中國概念股 港股
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