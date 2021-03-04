【新冠疫苗】印度男打第2劑後死亡 接種15分鐘後昏厥

▲ 印度一名中年男子接種第二劑新冠疫苗15分鐘後昏厥，送往醫院搶救仍不治。

新冠肺炎疫情全球大流行，印度1月中開始為國民接種新冠疫苗，但印度再有國民接種新冠疫苗後死亡。印度一名中年男子接種第二劑新冠疫苗15分鐘後昏厥，送往醫院搶救仍不治。據悉，這名男子本身的健康狀況正常，當局正調查男子的死因是否與接種新冠疫苗有關。

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印度媒體報道，死者為一名年約45歲的男子，生前任職當地一名眼科專家的司機。他於1月28日接種了首劑新冠疫苗，當時未有出現不良反應。醫院也有為這名男子進行全面檢查，發現男子本身雖然有高血壓，但整體健康狀況正常，接種前的血壓水平也正常。

男子於當地周二（2日）上午11時接種第二劑新冠疫苗，但接種15分鐘後已經昏厥。男子隨即被送往當地一間醫院搶救，但同日宣告不治。

死者家屬形容，死者過往的健康狀況一直良好。至於當地衛生官員表示，目前正等候男子的驗屍報告結果，才能確定男子的死因是否與疫苗有關。

印度目前緊急批准使用兩款疫苗，包括牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）研發、以及印度巴拉特生物技術公司研發的Covaxin疫苗。但當局未有透露，男子是接種哪一款疫苗。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲