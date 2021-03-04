  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (四) 16:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】印度男打第2劑後死亡 接種15分鐘後昏厥

環球社會熱點 13:03 2021/03/04

分享：

印度一名中年男子接種第二劑新冠疫苗15分鐘後昏厥，送往醫院搶救仍不治。

新冠肺炎疫情全球大流行，印度1月中開始為國民接種新冠疫苗，但印度再有國民接種新冠疫苗後死亡。印度一名中年男子接種第二劑新冠疫苗15分鐘後昏厥，送往醫院搶救仍不治。據悉，這名男子本身的健康狀況正常，當局正調查男子的死因是否與接種新冠疫苗有關。

【阿斯利康】南韓2人接種牛津疫苗後死亡 【下一頁】

印度官員拍心口保證 「國產疫苗百分百安全」 【下一頁】

印度媒體報道，死者為一名年約45歲的男子，生前任職當地一名眼科專家的司機。他於1月28日接種了首劑新冠疫苗，當時未有出現不良反應。醫院也有為這名男子進行全面檢查，發現男子本身雖然有高血壓，但整體健康狀況正常，接種前的血壓水平也正常。

男子於當地周二（2日）上午11時接種第二劑新冠疫苗，但接種15分鐘後已經昏厥。男子隨即被送往當地一間醫院搶救，但同日宣告不治。

死者家屬形容，死者過往的健康狀況一直良好。至於當地衛生官員表示，目前正等候男子的驗屍報告結果，才能確定男子的死因是否與疫苗有關。

印度目前緊急批准使用兩款疫苗，包括牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）研發、以及印度巴拉特生物技術公司研發的Covaxin疫苗。但當局未有透露，男子是接種哪一款疫苗。

圖解疫苗接種注意事項

    點擊圖片放大
    +8
    +7

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【強生疫苗】美國正式開打 86歲女子接種第一針
2021/03/03
【強生疫苗】美國正式開打 86歲女子接種第一針
【新冠疫苗】南韓再多3人死亡 各地副作用個案一覽（不斷更新）
今日
【新冠疫苗】南韓再多3人死亡 各地副作用個案一覽（不斷更新）
印度官員拍心口保證 「國產疫苗百分百安全」
2021/03/03
印度官員拍心口保證 「國產疫苗百分百安全」
巴西變種病毒可令6成人再染疫 研究指能避過抗體
2021/03/03
巴西變種病毒可令6成人再染疫 研究指能避過抗體
美天主教區呼籲抵制強生疫苗 稱用墮胎胎兒細胞唔道德
2021/03/03
美天主教區呼籲抵制強生疫苗 稱用墮胎胎兒細胞唔道德
傳染病 疫情 印度 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

緬甸再鎮壓示威者38死 14歲少年中槍亡

下一篇文章

【英國王室】梅根被指欺凌員工 白金漢宮展開調查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】美國再有人接種後死亡 各地副作用個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】美國再有人接種後死亡 各地副作用個案一覽（不斷更新）
【輝瑞疫苗】挪威33名長者死 當局指與疫苗無關
【輝瑞疫苗】挪威33名長者死 當局指與疫苗無關
新型冠狀肺炎全球疫情（03月04日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月04日 時間16:00）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者
【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別