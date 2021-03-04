【Pinkoi x miffy】Pinkoi夥miffy開期間限定店　選址K11 Art Mall（多圖）

▲ 由3月4日至4月18日期間，於K11 Art Mall開設「Travel with miffy」主題限定店。

疫情之下難外遊，不少品牌藉不能外遊的商機，推出了多款產品。台灣設計購物網站Pinkoi與miffy合作，由3月4日至4月18日期間，於K11 Art Mall開設「Travel with miffy」主題限定店。

其實Pinkoi x miffy於2020年11月份，已在東京 Hotel KOE Tokyo開設首間Travel with miffy期間限定店，2021年2月更到台灣舉辦，香港為第三站。

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是次聯乘，Pinkoi x miffy限量聯乘設計品，由70多款增至200多款，包括來自日本、香港、台灣、泰國等地的48個獨立品牌。而限量聯乘設計品，只限於Pinkoi.com或期間限定店獨家發售。

另外，線上線下在活動期間，同時推出多項購物及會員尊享優惠。例如會員於期間限定店內購物，購物滿400元，即可獲贈Pinkoi x miffy限量版小方巾乙條；購物滿800元或以上，即可獲贈Pinkoi x miffy限量版環保購物袋乙個。

責任編輯：馬意文