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【男女大不同？】調查指女性投資偏向保守 　5成女受訪者對管理財務缺乏信心

Hot Talk 17:10 2021/03/04

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調查指，持有股票的香港女性受訪者佔62%，比香港男性受訪者低10%。

富達國際進行一項調查，研究全球不同地區的男女投資態度。調查發現，在受訪者中，香港女性對投資取態偏向保守，持有股票投資的女性比男性少10%。富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，兩性投資取態迴異並非只在香港出現，普遍各地市場女性投資方式均比較保守。

調查指六成受訪者因疫情延遲退休，詳情可看﹕【下一頁】

調查指，持有股票的香港女性受訪者佔62%，比香港男性受訪者低10%。另外，僅有39%女性受訪者表示投資適合自己，比男性受訪者低11%。對比兩性投資方式，48%女性受訪者表示，投資時擬盡量減少或限制投資損失，42%男受訪者認同此說法，比女性少6%。

調查亦發現，有49%香港女受訪者表示對管理個人財務缺乏信心，遠高於全球女性平均值（40%）。另外，52%香港女受訪者亦缺乏信心為儲蓄或投資作適當決定，比全球女性的平均值（52%）高出6%。

陳宇昕解釋，女性投資態度保守、對投資信心不足跟自身心態有關，並非文化因素使然。她指，女性較少跟其他人分享財務狀況，認為投資屬私人決定，因而影響投資信心狀況。

不過，在管理個人財務方面，香港女性積極主動管理個人財務，約6成男女受訪者均表示，有興趣管理自己的財務狀況，近6成男女受訪者均有積極管理財務。

疫情影響港女財政狀況

調查亦指，疫情之下，43%香港女性工作受到疫情影響，當中，36%女受訪者個人收入減少，每月收入平均減少8750元。疫情促使近5成女受訪者維持儲蓄和投資金額，超過2成女性則選擇加大儲蓄金額。

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

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編輯﹕賴奕羚

疫情 儲蓄 退休金 富達
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