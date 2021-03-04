【業績│電訊股】中信國際電訊末期息增至16仙、股息率8厘 料今年資本開支回落（第二版）

▲ 中信國際電訊去年股東應佔溢利升2%，派末期息每股16仙。

中信國際電訊 （01883） 公佈，去年收入跌1%至89.23億元，股東應佔溢利升2%至10.23億元，派發末期股息每股16仙，按年增加6.7%。全年派息21仙，以最新價計算，股息率近8厘。

中信國際電訊績前半日跌0.8%，全日倒升1.9%，收報2.67元，成交7731萬元。

集團去年電訊服務收入錄得79.78億元，增加7.9%，主要由於國際電信業務、企業業務、互聯網業務收入均錄得增長，惟部分被移動業務收入及固網話音收入減少抵銷。集團指，去年移動通訊服務收入減少23%至9.57億元，主要由於世界各地多國政府採取封城措施，遏制疫情蔓延，對集團的漫遊相關服務收入造成不利影響。

去年6月，澳門電訊首階段5G NSA網絡（5G非獨立組網）工程按計劃完成，實現5G NSA網絡戶外全覆蓋。中信國際電訊表示，將努力在2021年6月5G SA（5G獨立組網）網絡實現澳門全覆蓋，爭取早日投入商用。目前澳門政府已開展5G服務的立法程序。

中信國際電信去年因5G建設以及中信電訊大廈數據中心第三期工程，資本開支由前一年的4.46億元增加至8.44億元，財務總裁李炳智稱，雖然今年仍有5G及數據中心相關支出，但預計資本開支會有回落，料介乎4億元至8億元之間。

（第二版加入管理層評論）

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編輯：陳健婷