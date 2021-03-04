【業績│電訊股】中信國際電訊去年多賺2% 末期息增至16仙、股息率8厘

▲ 中信國際電訊去年股東應佔溢利升2%，派末期息每股16仙。

中信國際電訊 （01883） 公佈，去年收入跌1%至89.23億元，股東應佔溢利升2%至10.23億元，派發末期股息每股16仙，按年增加6.7%。全年派息21仙，以最新價計算，股息率達8厘。

中信國際電訊中午報2.6元，績前跌0.8%，成交1100萬元。

集團去年電訊服務收入錄得79.78億元，增加7.9%，主要由於國際電信業務、企業業務、互聯網業務收入均錄得增長，惟部分被移動業務收入及固網話音收入減少抵銷。集團指，去年移動通訊服務收入減少23%至9.57億元，主要由於世界各地多國政府採取封城措施，遏制疫情蔓延，對集團的漫遊相關服務收入造成不利影響。

去年6月，澳門電訊首階段5G NSA網絡（5G非獨立組網）工程按計劃完成，去年10月澳門電訊將5G SA（5G獨立組網）測試床與現網（LTE、5G NSA）連接，並已完成測試，5G SA商用核心網絡亦同時進行建設，已在2020年底完成5G SA網絡部署。中信國際電訊表示，將努力在2021年6月5G SA網絡實現澳門全覆蓋，爭取早日投入商用。

數碼通中期盈利不變 維持派息14.5仙、10%用戶轉用5G【下一頁】

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編輯：陳健婷