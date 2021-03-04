【逆市開店】Foot Locker開第6間香港店　設多用途活動空間辦活動（多圖）

運動休閒鞋類、服裝和配飾零售店Foot Locker於香港開設全新Power Store分店。新店位於旺角家樂坊，設有女裝及童裝專區等以外，提供多用途活動空間，希望提供場地，與品牌合作夥伴或本地創作團體舉辦活動。惟目前視乎新型冠狀病毒防疫措施限制，決定開放使用。

Foot Locker Asia總經理兼副總裁Tomas Petersson表示，旺角開設新店是一直以來的夢想，故開張倍感興奮。而自於九龍區開設首間分店後，這次是在香港開設的第六間分店。他期待進一步了解顧客，宣揚本地運動鞋文化。

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據悉，新店有售多個國際知名品牌的鞋類及服裝系列產品，例Nike、 Jordan、adidas、Puma、Converse、New Balance、Under Armour等。銷售男裝、女裝及童裝運動鞋系列。

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旺角被認為有多款運動鞋銷售的地區。新店與多位本地藝術家合作，包括Way Fung @digiway、Stanley Wong @Sneakerconcept 、Brian Liu @824Hachi及Zoie Lam @Zlism，以旺角、運動鞋及籃球文化為創作靈感設計新店。

責任編輯：馬意文