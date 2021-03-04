  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (四) 16:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆市開店】Foot Locker開第6間香港店　設多用途活動空間辦活動（多圖）

商業 13:31 2021/03/04

分享：

運動休閒鞋類、服裝和配飾零售店Foot Locker於香港開設全新Power Store分店。新店位於旺角家樂坊，設有女裝及童裝專區等以外，提供多用途活動空間，希望提供場地，與品牌合作夥伴或本地創作團體舉辦活動。惟目前視乎新型冠狀病毒防疫措施限制，決定開放使用。

Foot Locker Asia總經理兼副總裁Tomas Petersson表示，旺角開設新店是一直以來的夢想，故開張倍感興奮。而自於九龍區開設首間分店後，這次是在香港開設的第六間分店。他期待進一步了解顧客，宣揚本地運動鞋文化。

【零售寒冬】香港1月零售銷貨值跌13.6%　遜市場預期

    點擊圖片放大
    +3
    +2

據悉，新店有售多個國際知名品牌的鞋類及服裝系列產品，例Nike、 Jordan、adidas、Puma、Converse、New Balance、Under Armour等。銷售男裝、女裝及童裝運動鞋系列。

【零售寒冬】香港零售連跌24個月　分析師料2月止跌為升　零售協會：只屬假象

旺角被認為有多款運動鞋銷售的地區。新店與多位本地藝術家合作，包括Way Fung @digiway、Stanley Wong @Sneakerconcept 、Brian Liu @824Hachi及Zoie Lam @Zlism，以旺角、運動鞋及籃球文化為創作靈感設計新店。

責任編輯：馬意文

相關文章

【疫市開店】聖誕節開幕　759阿信屋土瓜灣開新店（多圖/附聖誕優惠一覽）
2020/12/24
【疫市開店】聖誕節開幕　759阿信屋土瓜灣開新店（多圖/附聖誕優惠一覽）
【Starbucks】星巴克日出康城新店開幕　推10款獨家限定麵包及甜點（多圖）
2021/02/17
【Starbucks】星巴克日出康城新店開幕　推10款獨家限定麵包及甜點（多圖）
【逆市擴張】壽司郎屯門店2月26日開幕　再傳DONKI屯門市廣場開新店
2021/02/19
【逆市擴張】壽司郎屯門店2月26日開幕　再傳DONKI屯門市廣場開新店
【逆市開店】「京都一之傳」於港開新店「燒肉而今」　落戶尖沙咀主打和牛
2021/02/26
【逆市開店】「京都一之傳」於港開新店「燒肉而今」　落戶尖沙咀主打和牛
消費資訊 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【Pinkoi x miffy】Pinkoi夥miffy開期間限定店　選址K11 Art Mall（多圖）

下一篇文章

【Uniqlo】Uniqlo多品牌聯乘活動　夥村上春樹推新《挪威的森林》、《海邊的卡夫卡》T恤（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【2020情人節】手作蠟燭肥皂有「錢途」？　月均營業額逾十萬
【2020情人節】手作蠟燭肥皂有「錢途」？　月均營業額逾十萬
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）