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【IPO怪象】16家企業為避現場檢查主動縮沙 累券商少賺8億收入

股樓投資 12:35 2021/03/04

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自從A股IPO加入「現場檢查」機制，不時有企業主動撤回申請的事件，但原來撤回率達到80%實在離譜。

【調查展望】86家金融機構對3月展望 兩會期間降準機會有幾高？，請按【見下頁

所謂的現場檢查，就是監管部門親自視察檢查對象的生產場所；獲取相關資金流水、生產、銷售、庫存、會計憑證等文件資料；還要走訪檢查其重要客戶和供應商；核查中介機構工作底稿等。

【樓市成交】曼克頓山5房海景樓皇 連車位9100萬成交　創分層成交價新高，請按【見下頁

資料顯示，1月底中國證券協會在407家計劃申報科創板、創業板的企業抽簽對20家進行現家檢查。結果，截至2月24日，已有16家主動撤回材料，終止上市審核。

據了解，券商承攬IPO項目，要在項目成功IPO後才能拿到全額費用。由於券商於前期需要投入人力做調研、輔導的工作，若企業中途縮沙，意味券商要做蝕本生意。

有統計指，平均每單項目可給券商帶來4,800萬元人民幣的承銷保薦費用，按此推算，16家企業撤回申請，即令券商少賺7.7億元人民幣的收入。更何況，若果監管機構想對虛報項目一查到底，負責保薦的券商隨時會上身。

 

【延伸閱讀】新股IPO：抽唔到快手諾輝健康？  新股熱未完 上半年不可錯過的6大熱爆新股，請按【見下頁

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記者：林衛

中國 金融 IPO A股
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