【業績|收租股】九置基礎盈利減24%　第二次中期息減26%至0.69元

▲ 九置指，疫情嚴重打擊集團投資物業及酒店兩個分部。

九龍倉置業 （01997） 去年基礎淨盈利減少 24% 至74.79億元，每股盈利2.46元。若計入投資物業重估虧損淨額137.7億元，九龍倉置業列帳虧損達78.5億元，2019年則錄盈利39.3億元。九龍倉置業派發第二次中期股息每股0.69元，較上年同期減26%。全年派息減27.5%至1.47元，佔香港投資物業及酒店基礎淨盈利的 65%。

九倉置業公布業績後，午後股價續跌2.4%，暫報44.3元，成交8270萬元。以最新股價計，公司近一年股息率相當於3.3厘。

海港企業去年基礎盈利跌5%、派第二次特別息7仙 「宅度假」業務成唯一實質收入來源【下一頁】

九置指，疫情嚴重打擊集團投資物業及酒店兩個分部，投資物業團基礎淨盈利減少23%至72.7億元，酒店則由盈轉虧，蝕3.8億元，惟海港企業 （00051） 確認入賬的內地發展物業銷售額增加，稍為紓解慘淡的業績。

旗下旗艦商場海港城（包括酒店）的總收入下跌25%至86.7億元，營業盈利下跌 29%至67.3億元，佔集團收入56%。商場年杪90%出租率，寫字樓年底出租率為85%。

另一旗艦時代廣場整體收入下跌18%，營業盈利則下跌24%。至去年底商場出租率93%，寫字樓的出租率為86%。

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編輯：吳敏芳