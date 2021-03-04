【Uniqlo減價】Uniqlo及GU日本全綫降價9%　迅銷股價跌逾半成

▲ 迅銷旗下品牌Uniqlo及GU宣布在日本全綫降價9%。

剛成為全球最高市值服裝企業的Uniqlo母公司迅銷 （06288） 周四公佈 ，自3月12日起日本全綫的Uniqlo和GU門店將會降價9%，因公司意識到「由於新冠病毒大流行，很多顧客正經歷前所未有的困難。」迅銷今日低開1.8%，午後跌幅擴大至6%，報71.55元。

迅銷日本股價最新跌5.45%，報99,230日圓。公司現時時市值10.1萬億日圓（折合約7,341億港元）。

Uniqlo母企迅銷成全球市值最高服裝企業【下一頁】

為免去日本顧客計算的麻煩，迅銷表示3月12日起產品的價格標籤將會顯示含稅價格，意味現時大多數產品的標示價格將維持不變，但顧客毋需再額外支付消費稅。

針對Uniqlo在日本全線降價，Uniqlo相關負責人表示，相關品牌本次在日本本土的價格調整，是對日本政府政策的配合。對於日本以外的市場，目前沒有相關計劃。

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編輯：陳健婷