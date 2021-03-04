  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (四) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Uniqlo減價】Uniqlo及GU日本全綫降價9%　迅銷股價跌逾半成

Hot Talk 14:25 2021/03/04

分享：

迅銷旗下品牌Uniqlo及GU宣布在日本全綫降價9%。

剛成為全球最高市值服裝企業的Uniqlo母公司迅銷 （06288） 周四公佈 ，自3月12日起日本全綫的Uniqlo和GU門店將會降價9%，因公司意識到「由於新冠病毒大流行，很多顧客正經歷前所未有的困難。」迅銷今日低開1.8%，午後跌幅擴大至6%，報71.55元。

迅銷日本股價最新跌5.45%，報99,230日圓。公司現時時市值10.1萬億日圓（折合約7,341億港元）。

Uniqlo母企迅銷成全球市值最高服裝企業【下一頁】

為免去日本顧客計算的麻煩，迅銷表示3月12日起產品的價格標籤將會顯示含稅價格，意味現時大多數產品的標示價格將維持不變，但顧客毋需再額外支付消費稅。

針對Uniqlo在日本全線降價，Uniqlo相關負責人表示，相關品牌本次在日本本土的價格調整，是對日本政府政策的配合。對於日本以外的市場，目前沒有相關計劃。

相關文章：

【零售寒冬】迪士尼宣佈大幅削減全球實體店數量 　轉推網上零售業務

【業績│零售股】bossini半年虧損8713萬、同店銷售跌22%　關閉部分港澳分店拓展內地版圖

 

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：陳健婷

港股 FAST RETAIL－DRS（06288） 消費稅 日本 UNIQLO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億