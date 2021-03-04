【Uniqlo】Uniqlo多品牌聯乘活動　夥村上春樹推新《挪威的森林》、《海邊的卡夫卡》T恤（多圖）

▲ 日本迅銷旗下品牌Uniqlo亦不時與其他品牌、設計師或名人合作。

近來愈來愈多品牌進行聯乘。日本迅銷旗下品牌Uniqlo亦不時與其他品牌、設計師或名人合作。據《日經中文網》報道，日本迅銷旗下品牌Uniqlo將於3月8日，出售與村上春樹的聯名商品。T恤售價不包括稅項，為1,500日圓。惟暫時只在日本門店和網店發售。

【零售寒冬】香港零售連跌24個月 分析師料2月止跌為升 零售協會：只屬假象

新商品一套8款，名為「「Haruki Murakami / 村上RADIO UT」。8款衣服的設計使用村上春樹多部著名作品的封面設計和字句，例如《挪威的森林》、《海邊的卡夫卡》、《舞、舞、舞》、《1Q84》。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據悉，除了衣服外，還有售相關主題的其他商品，包括貼紙和配飾等。有傳該商品計劃在海外銷售，但並不會在香港發售。

事實上，Uniqlo香港店最近與模特兒、設計師兼實業家INES DE LA FRESSANGE聯乘，以沙米色為主打顏色推出新系列。款式例如復古風的裙、輕盈的西裝外套等。之前亦與JW ANDERSON合作，推出以倫敦郊外別墅度假為主題的聯乘系列。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【零售寒冬】香港1月零售銷貨值跌13.6% 遜市場預期

責任編輯：馬意文