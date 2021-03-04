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【港股追蹤】金沙母企近500億元岀售拉斯維加斯物業 未來將集中發展亞洲業務

股樓投資 12:59 2021/03/04

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金沙中國（01928）母企拉斯維加斯金沙（美：LVS）公布，將以62.5億美元（486億港元）向Apollo Global Management Inc. （APO）及房地產投資信託Vici Properties出售集團旗下的拉斯維加斯物業，以後將會專注發展以澳門和新加坡為核心的亞洲業務。

母企出售美國資產，對金沙中國資產組合沒有影響，金沙中國現跌1.5%，報37元。

【港股追蹤】周四開市前 3件不可不知事件  詳情請看[下一頁]

金沙集團於去年聘請顧問，協助尋找買家。是次交易中，拉斯維加斯金沙出售的資產包括拉斯維加斯威尼斯人酒店、帕拉佐皇宮飯店、金沙會展中心。集團計劃未來5年投放50億美元發展度假村業務，主要投放在澳門及新加坡業務。

【大行報告】中金料內銀利潤增長創5年最高　除四大行外　再薦5大內銀股   詳情請看  【下一頁

金沙集團表示，集團總部會留在拉斯維加斯，而集團管理層早前曾指，一直在評估在紐約和得州的擴張機會，並將探索線上博彩的機會。

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撰文 : 趙家盈

博彩 酒店 港股 金沙（美：LVS） 拉斯維加斯 新加坡 澳門 物業

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