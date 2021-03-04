【調查展望】86家金融機構對3月展望 兩會期間降準機會有幾高？
股樓投資 11:57 2021/03/04
根據2021年第三期中國固定收益市場展望的調查，受訪機構大多預期中國財金政策以穩為基調，認為央行收緊態度引起不安的情緒稍為緩和。該調查共有86家機構參與，其中銀行類機構共有30家，基金類機構則有20家。
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事實上，參與機構對3月沒有任何降準和降息的預期。展望未來3月，儘管有少數機構認為有可能降準，但佔比只有2%，並不具代表性。
至於國債，機構對中國10年國債收益率估值的預測均值，3月底為3.2895%，較上月同期微漲0.97個基點。
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市場覺得美債息抽升，縮窄中美利差，但長期而言，利差處於180個基點仍屬於偏高位置。如果美債息口沒有明顯突破，對國內債市衝擊有限。
此外，機構預測3月底人民幣兌美元即期滙率官方收盤價為6.484，較上月同期貶值250個基點，預測區間介乎6.37至6.6之間。
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記者：林衛