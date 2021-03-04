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[中芯981] 中芯與光刻機龍頭ASML 延長採購協議至本年底

股樓投資 13:24 2021/03/04

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晶片商中芯 (00981)宣布，公司於本月初跟全球最大光刻機制造商ASML (美 :ASML)簽訂採購協議，將由2018年1月1日至去年12月31日的協議期限，延長至今年12月31日。受累跌市，中芯全日由升轉跌，收報27.25元，跌2%。

【恒指季檢】中金料恒指改革後更具代表性 新經濟股佔比將過半 未來有力染藍股份料達25隻  詳情請看[下一頁 ]

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根據採購協議，中芯已於去年3月16日至昨天的12個月期間，就購買用於生產晶圓的產品與ASML簽訂購買單，總代價為12.02億美元（約93.16億港元）。

近日內媒消息指，中芯已獲得部分美國設備廠商的供應許可，主要涵蓋成熟工藝所用的半導體設備。 

【港股追蹤】金沙母企近500億元岀售拉斯維加斯物業 未來將集中發展亞洲業務   詳情請看[下一頁 ]

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撰文 : 李尚毅

艾司摩爾（ASML，美：ASML） 中芯國際（00981） 港股

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