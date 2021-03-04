Google明年停止追蹤用戶瀏覽紀錄 改變網絡廣告生態

外界一直有聲音批評科技企業過分追蹤用戶瀏覽紀錄作廣告用途，各國亦開始收緊對科企的限制。Google宣佈於2022年完全停止於Chrome瀏覽器追蹤用戶瀏覽紀錄，相關舉動將影響Google線上推廣廣告運作，或會撼動整體網絡商業生態。

迫科企向傳媒付費法案獲通過 澳洲成功開創先河 【下一頁】

Google早於一年多前宣布，將在Chrome瀏覽器中逐步停止使用第三方cookie追蹤用戶瀏覽紀錄。Google母公司Alphabet於周三宣佈，基於保障用戶私隱及及改變行業生態，Google於明年開始完全停止其Chrome瀏覽器的用戶追蹤技術來銷售廣告，以及不會建立及使用替代跟踪技術。以往Google透過第三方Cookies技術追蹤用戶瀏覽紀錄，協助廣告商投放相應廣告。

值得注意的是，Google只限於停止Chrome瀏覽器的用戶技術追蹤，而電話應用程式將會繼續採用廣告工具與獨特識別器追蹤用戶習慣。

事實上，多個國家開始對科企過分收集用戶資料表達不滿。其中歐盟私隱監管機構向多間科企就網站與第3方共享用戶查看的內容信息進行多次投訴、英國的競爭及市場管理局（Computer and Markets Authority）亦接獲競爭對手投訴，Google企圖壟斷及增加線上廣告市場的影響力，因此於上月對該公司進行正式調查。

因此Google及Apple已先後發聲，表示希望採取各種方式限制跟踪用戶紀錄，增加保障用戶私隱。Apple計劃要求應用程序開發人員，需獲得用戶許可，才能於應用程序內收集相應的用戶追蹤紀錄作廣告用途。

責任編輯：郭麗明