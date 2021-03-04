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【英國王室】梅根被指欺凌員工 白金漢宮展開調查

環球社會熱點 12:38 2021/03/04

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英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根的專訪將於本月7日播放，哈里梅根早前表示期望透過節目關懷社區。節目將播出前，哈里梅根卻出現負面報道。英國傳媒引述消息人士報道，梅根仍為英國王室成員時曾欺凌王室職員。英國白金漢宮表示，將調查有關梅根欺凌職員的指控。

哈里怕梅根重演戴安娜悲劇 與奧花雲費訪問片段流出 【下一頁】

英國傳媒《泰晤士報》（The Times）周二（2日）報道，梅根在身為英國王室成員，居住在肯辛頓宮（Kensington Palace）時曾將兩名個人助理趕走，並破壞了第三名職員的工作信心。報道解釋消息人士決定透過傳媒投訴原因指，公眾應對哈里梅根的故事 ，有更深刻的見解。消息人士認為夫婦二人只向公眾講述部分真相，並擔憂欺凌行為的處理方法。

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白金漢宮周三（3日）發表聲明，表示「非常關注」（very concerned）相關指控，因此將調查報道中展述的情況。將會邀請當時涉事職員，包括已經從王室離職的人士參與。同時強調王室無論現在，還是將來都不會容忍工作場所出現欺凌或騷擾情況。

梅根發言人表示，對報道內容「感到震驚」（saddened），並指這是對她個人的新一輪攻擊。梅根透過聲明表示，作為一個一直受到欺凌的人，雖然感到難過，但仍無阻她繼續在世界各地建立同情心，努力做正確的事的決心。

責任編輯：李俊儀

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